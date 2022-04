Três policiais morrem e um outro fica ferido em confronto com narcotraficantes no Paraguai

publicidade

Três policiais paraguaios morreram e um outro ficou ferido em um confronto com narcotraficantes na noite desse domingo no departamento de Concepción, distante alguns quilômetros da fronteira com o Mato Grosso do Sul. As vítimas atuavam no Departamento Antidrogas da Polícia Nacional.

Os agentes teriam sofrido uma emboscada por um grupo de criminosos encapuzados em um campo de cultivo de maconha na região rural de Yvy Marane’y, distrito de Sargento José Félix López. O tiroteio ocorreu com os seguranças do narcotráfico.

A Polícia Nacional pediu apoio aéreo na caçada aos atiradores. Um suspeito foi preso nesta segunda-feira e outros envolvidos foram identificados pelas autoridades paraguaias.

Em nota oficial, a instituição manifestou luto e encaminhou pêsames aos familiares das vítimas. “Lamentamos esta irreparable pérdida y elevamos nuestras oraciones, acompañando el dolor que nos deja su partida”, postou.