Três são presos após flagrante de contrabando de agrotóxicos em Jaguarão

publicidade

Um flagrante de contrabando de agrotóxicos mobilizou a Brigada Militar e a Polícia Federal na madrugada deste sábado em Jaguarão. Houve três prisões após a abordagem de um veículo com reboque pelo efetivo da BM no bairro Vencato. O flagrante ocorreu após denúncia através do telefone 190.

Durante a revista, os policiais militares apreenderam uma pistola nove milímetros com três carregadores e 18 munições, de propriedade de um dos indivíduos, que não tinha o porte da arma. Na sequência, a Polícia Federal foi acionada para acompanhar a BM até uma residência usada como depósito.

Uma outra pistola de calibre 765 com um carregador e uma munição foi recolhida na moradia, que armazenava 68 bambonas de 20 litros e outros 128 bambonas de cinco litros cada de agrotóxicos, totalizando 2000 litros

Outros dois veículos estavam no local. Dois rádios transmissores usados para monitorar a faixa de comunicação policial e quatro telefones celulares também foram recolhidos.