Três são presos durante ofensiva contra homicídios em Canoas

publicidade

Polícia Civil e Brigada Militar deflagraram, na manhã desta sexta-feira, a Operação Choque, no combate a crimes de homicídio, consumado e tentado, em Canos. Além do município da região Metropolitana, a ação também ocorreu em Porto Alegre, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul e Esteio, cumprindo 15 ordens judiciais de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Três pessoas foram presas em flagrante.

A operação tem por objetivo obter indícios de autoria e provas de materialidade de três crimes, todos em Canoas, ocorridos nos meses de agosto, setembro e outubro. A ação foi planejada através da troca de informações dos setores de inteligência da BM e do Departamento de Homicídios.

Um dos presos, segundo a investigação, é mandante de uma tentativa de assassinato e, quando foi capturado, estava portando uma pistola de uso restrito calibre 9 milímetros. O suspeito, de 33 anos, já possuía antecedentes por porte de arma de fogo com numeração raspada, tráfico e associação ao tráfico, vias de fato, estelionato, associação criminosa e perturbação de tranquilidade.

Conforme as forças policiais, outro homem preso é executor de disparos, também em um caso de homicídio tentado. Ele foi detido em posse de um revólver calibre .38, com numeração suprimida. Já o terceiro preso tentou fugir, abandonando munições calibre .38 e radiocomunicadores na frequência da Brigada Militar, mas foi capturado em perseguição que contou com apoio aéreo. Além das armas, os celulares dos investigados também foram apreendidos.