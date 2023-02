Traficante é presa pela BM com mais de 3,5 mil pedras de crack no Centro Histórico de Porto Alegre

publicidade

Mais de 3,5 mil pedras de crack, 170 pinos de cocaína e 302 porções de maconha foram apreendidas pela Brigada Militar na madrugada desta segunda-feira no Centro Histórico de Porto Alegre. Uma traficante, de 18 anos, foi presa em flagrante pelo efetivo do 9º BPM na praça Rui Barbosa.

Durante policiamento ostensivo, os policiais militares avistaram a movimentação suspeita de uma mulher em um local conhecido pela prática do tráfico de drogas. Após ser realizada a abordagem, a guarnição recolheu as drogas e também cinco telefones celulares sem procedência, duas balanças de precisão, além de quatro pacotes com pinos vazios, um pacote com embalagem zip lock vazia e a quantia de R$ 1.168,65 em dinheiro fracionado.

Já na manhã desta segunda-feira, os policiais militares do 9° BPM efetuaram a abordagem e prisão de um traficante, de 35 anos, também no Centro Histórico. Houve a apreensão de 21 pedras de crack, um telefone celular e R$ 125,25 em dinheiro. A ação ocorreu na rua Sarmento Leite.

Veja Também