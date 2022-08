Traficante é preso com sortimento de maconha no bairro Ipanema, em Porto Alegre

publicidade

Um traficante foi preso na manhã desta terça-feira pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil com um sortimento de maconha durante uma ação realizada no bairro Ipanema, na zona Sul de Porto Alegre. Houve a apreensão de 17 quilos de maconha tradicional prensada em tijolos e pequenas porções, 11 gramas de maconha tipo camarão, folhas secas da planta, sementes e um vidro de óleo de essência de canabidiol.

Os policiais civis, coordenados pelo delegado Fernando Siqueira, cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão em duas residências vinculadas ao suspeito, de 26 anos. O indivíduo possui antecedentes por posse de entorpecentes e falsidade ideológica.

Na ação, os agentes recolheram ainda três máquinas de cartão de crédito, uma balança de precisão, duas munições de calibres 12 e 22, além de material para embalar as drogas. Segundo o delegado Fernando Siqueira, o trabalho policial foi deflagrado após recebimento de informações sobre “um indivíduo que estaria armazenando e distribuindo entorpecentes”.