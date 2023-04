Traficante é preso em Passo Fundo com 98 quilos de maconha após fugir por 20 quilômetros

publicidade

Um homem, natural de Minas Gerais, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado em Passo Fundo, na região Norte do Estado, transportando aproximadamente 98 quilos de maconha em um veículo Chevrolet Corsa. Houve perseguição por cerca de 20 quilômetros por rodovias locais.

Conforme a PRF, o automóvel suspeito foi visualizado no acesso a Passo Fundo, próximo ao trevo da BR 285 com a ERS 324. Ao avistar a viatura, o condutor fugiu, seguindo pela via estadual em direção ao município de Ernestina. A equipe da PRF acompanhou a fuga.

Em seguida, o motorista abandonou o veículo e correu em direção a uma lavoura às margens da rodovia. A Brigada Militar (BM) chegou logo em seguida, e varreduras foram feitas para localizar o traficante, que foi encontrado pouco tempo depois. Ele tem 26 anos de idade e passagens por receptação e furto qualificado. A droga foi descoberta em fardos no porta-malas do veículo.