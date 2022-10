Traficante é preso pela Brigada Militar quando entregava drogas em Gramado

publicidade

Um traficante foi preso com 836 gramas de maconha pela Brigada Militar em Gramado, na Serra. Nessa segunda-feira, o efetivo do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) recebeu a denúncia anônima sobre um Chevrolet Corsa Classic, com placas de Passo de Torres, em Santa Catarina, de cor preta, que estaria na região com o objetivo de entregar drogas.

Nas buscas, os policiais militares localizaram o veículo suspeito na rua Venerável, no bairro Avenida Central. Houve a abordagem do carro. O entorpecente, já fracionado em 62 porções e cinco cigarrinhos, foi encontrado dentro de uma bolsa. A quantia de R$ 320,00 dinheiro e um telefone celular também foi recolhida.

O motorista do automóvel, de 24 anos, natural de Bento Gonçalves, foi preso em flagrante. Ele já tem antecedentes criminais por roubo, homicídio tentado e consumado, bem como tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil.