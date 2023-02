Traficante é preso pela PRF após jogar cocaína pela janela do carro na BR 285, em Mato Castelhano

publicidade

Um traficante foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, após tentar escapar do flagrante jogando cocaína pela janela do carro na BR 285, em Mato Castelhano. Houve a apreensão de cerca de meio quilo da droga na ação ocorrida nessa terça-feira.

Em ação de fiscalização, o efetivo da PRF ordenou a parada de um Ford Fusion, com placas de Coronel Bicaco, mas o motorista acelerou e começou a fuga. Durante a tentativa de fuga, um volume pela janela foi arremessado para fora do veículo. Após alguns quilômetros de perseguição, o automóvel foi interceptado.

Enquanto uma equipe identificava os abordados e fazia buscas no carro, outra retornou para localizar o objeto jogado na rodovia. O volume era uma sacola plástica com cerca de 500 gramas de cocaína. Parte da droga ficou espalhada no asfalto, mas também foi recolhida.

O motorista, de 22 anos, e o passageiro, de 24 anos, tinham envolvimento com o roubo e o tráfico de drogas. A mulher, de 26 anos, não tinha antecedentes. De acordo com a PRF, o condutor assumiu ser o responsável pela droga e foi autuado em flagrante. A mulher e o passageiro foram ouvidos e liberados.