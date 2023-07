Traficante é preso por atirar nas mãos de dois usuários de drogas como castigo em Novo Hamburgo

publicidade

Um traficante de Novo Hamburgo foi preso pela Polícia Civil por tortura. Com uma pistola, ele atirou nas mãos de dois usuários de drogas como castigo por dívidas não pagas e para coibir furtos em residências. O fato teria ocorrido no dia 25 de junho deste ano no bairro Primavera, sendo gravado em vídeo de telefone celular, que foi apreendido pelos agentes.

A investigação é conduzida pelo titular da 1ª DP de Novo Hamburgo, delegado Tarcisio Kaltbach. O suspeito, de 40 anos, já tem extensa ficha de antecedentes criminais, como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma, receptação e associação ao tráfico. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi detido há uma semana.

Segundo o delegado Tarcisio Kaltbach, o traficante “arrebatou dois usuários de drogas, colocou a mão esquerda deles, uma sobre a outra, e disparou um tiro de pistola”. O projétil atravessou a mão das duas vítimas, que antes imploraram para não serem castigadas e admitiram os erros.

“Eu sei que eu errei, que eu devo. Eu quero pagar. Do jeito que eu puder pagar eu pago”, disse um dos usuários, de 48 anos. “Eu sei que eu errei. Vou acertar tudo certinho. Estou tentando melhorar. Só não quero ser cobrado”, afirmou o outro, de 25 anos. Depois de baleados, ambos foram hospitalizados.