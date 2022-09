Traficante catarinense é preso com coquetel de drogas no Centro de Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar anunciou a prisão de um traficante catarinense com mais de 1,2 mil pedras de crack, 282 tijolinhos de maconha e 62 pinos de cocaína no Centro Histórico de Porto Alegre. O criminoso, de 20 anos, foi abordado pelo efetivo da Força Tática do 9º BPM na praça Rui Barbosa.

Em patrulhamento tático motorizado, os policiais militares passaram em um conhecido ponto de tráfico de drogas na área central da cidade. Eles perceberam um indivíduo em atitude suspeita no local. O indivíduo fugiu para o interior de um prédio, sendo alcançado e detido em flagrante.

Na mochila usada pelo traficante, a guarnição do 9º BPM recolheu também cerca de mil pinos vazios usados para colocar a cocaína destinada à venda, três telefones celulares e a quantia em torno de R$ 120,00 em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (3ª DPPA) para os procedimentos legais cabíveis.