Traficante idoso é preso com 13,9 quilos de maconha pela BM em Caxias do Sul

Cerca de 13,9 quilos de maconha foram apreendidos com um traficante idoso pela Brigada Militar nessa sexta-feira em Caxias do Sul, na Serra. A ação do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) aconteceu na rua Anuccio Ungaratti, no bairro Sagrada Família.

De acordo com a BM, o suspeito, de 62 anos, estava saindo da residência e foi abordado pelos policiais militares, que foram informados antes que o indivíduo faria uma entrega de drogas. Ele possui antecedentes criminais por tráfico, furto qualificado e furto de veículos.

Com ele, o efetivo do 4º BPChq localizou cinco porções de maconha. Já no interior da residência estava o restante do entorpecente. Houve ainda o recolhimento de uma porção de cocaína, quatro balanças de precisão, dois rolos de fita adesiva, um telefone celular e R$ 536,00 em dinheiro.