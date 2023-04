Traficante que agia em condomínio de classe média é preso em Canoas

publicidade

O tráfico de drogas em um condomínio de classe média foi alvo de uma ação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Canoas. Houve a apreensão de cerca de 80 comprimidos de ecstasy, além de duas maletas de pistolas, um notebook, um tablet, dois relógios e seis telefones celulares. Duas prisões foram efetuadas.

A investigação foi conduzida pela delegada Ana Flávia Leite. Segundo ela, uma denúncia apontava que um dos suspeitos fazia a tele entrega de drogas sintéticas no condomínio de residências no bairro Igara, atendendo os clientes na portaria e entregando os entorpecentes em plena luz do dia. “Foi possível registrar a movimentação típica de tráfico de drogas a partir das câmeras de segurança do condomínio”, observou.

Com os mandados de busca e apreensão, os agentes realizaram diligências em dois locais. Além do alvo da equipe do Denarc, um foragido foi capturado. O indivíduo tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A vítima, de 69 anos, teve os pertences levados do veículo em janeiro deste ano. O notebook e o tablet do idoso foram recuperados agora na ação.