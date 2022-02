Traficante que atuava nas redes sociais é preso em São Leopoldo

publicidade

Um traficante que se apresentava como GG nas redes sociais foi preso pelos agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo. Segundo o delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, o criminoso, de 31 anos, era responsável pela logística de tele entrega de drogas em toda a Região Metropolitana de Porto Alegre e Vale do Rio dos Sinos.

A ação também resultou na prisão de outros três indivíduos. Os policiais civis apreenderam cerca de dois quilos de cocaína, mais de mil comprimidos de ecstasy, em torno de 1,5 quilo de maconha incluindo mais de 120 porções do tipo “camarão”, 434 pontos de LSD, 21 frascos de cetamina, 13 comprimidos de misoprostol, 32 porções de haxixe, quatro frascos e 32 comprimidos de special k, sete porções de MDMA, quatro litros e 71 frascos de loló.

Houve ainda o recolhimento de R$ 800,00 em dinheiro, quatro telefones celulares e uma máquina de cartão, além de um Audi A3 e um Renault Logan.

Os flagrantes ocorreram na ação iniciada na tarde de quarta-feira e concluída no começo da madrugada desta quinta-feira nos bairros Campina, em São Leopoldo, e Canudos, em Novo Hamburgo.

Após seis meses de investigação, os policiais civis identificaram a pessoa por trás do perfil de rede social conhecido como “GG”. Conforme a equipe da Draco, o traficante fazia a logística envolvendo negociação e entrega de drogas no Vale do Rio dos Sinos e Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele já possui antecedentes criminais por roubo e receptação de veículo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.