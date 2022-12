Traficantes armazenam drogas em cidades do Vale do Taquari, diz Polícia Civil

publicidade

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Lajeado, sob comando do delegado Júlio Stobbe, descobriu que uma facção criminosa tem utilizado cidades da região para armazenar drogas comercializadas no Vale do Taquari. Dois traficantes foram presos na ação realizada na noite dessa terça-feira.

Em um primeiro momento em Marques de Souza, os policiais civis abordaram e detiveram uma mulher, de 34 anos, com um quilo de maconha, 400 gramas da maconha tipo “camarão” e 60 gramas de cocaína. A investigação prosseguiu para encontrar o local de onde vieram os entorpecentes.

Já em Alto Alegre, os agentes da Draco foram até uma casa onde recolheram mais seis quilos de maconha, 1,5 quilo de cocaína e 230 comprimidos de ecstasy, além de uma balança de precisão e um telefone celular. Um homem, de 42 anos, foi detido. A ação contou com o apoio da DP de Espumoso.

O delegado Júlio Stobbe confirmou que os dois são ligados à facção criminosa que atua em Lajeado e usavam outras cidades como pontos de armazenamento de drogas.