Traficantes escondiam drogas em bolas de tênis em Santa Cruz do Sul

A Brigada Militar descobriu que traficantes estavam usando bolas de tênis para ocultar drogas em Santa Cruz do Sul. Na noite dessa sexta-feira, o efetivo do 23º BPM flagrou um suspeito, de 25 anos, no bairro Santa Vitória.

O indivíduo arremessou duas bolas de tênis para o pátio dos fundos de uma residência. Ao ser abordado, ele investiu contra os policiais militares que tiveram de empregar a pistola para contê-lo.

A ação resultou na apreensão de quatro bolas de tênis. Duas delas continham seis porções de cocaína e 17 porções de maconha, enquanto as outras duas estavam vazias. Houve ainda o recolhimento de mais de R$ 41,50 em dinheiro, um telefone celular e anotações do tráfico. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.