Trio é flagrado com armamento, munições e roupas camufladas em Porto Alegre

publicidade

Três criminosos foram presos pela Brigada Militar com quatro armas, inclusive fuzil, além de munições e roupas camufladas, na madrugada desta quinta-feira no bairro Belém Velho, em Porto Alegre. A ação foi conduzida pelos efetivos da Força Tática do 1º BPM e do 21° BPM.

O trio estava em um veículo JAC J3 que foi abordado pelos policiais militares que atuavam na prevenção da criminalidade na região. A BM havia sido alertada sobre a circulação de um carro com indivíduos fortemente armados.

Houve a apreensão de um fuzil calibre 556, uma espingarda calibre 12 uma pistola calibre nove milímetros, um revólver calibre 38, um total de 65 munições, dois carregadores, quatro capas de colete balístico, quatro coturnos, duas boinas, quatro gandolas camufladas, quatro calças camufladas, quatro cintos táticos, um giroflash, duas bases de carregador de rádio transmissor e três telefones celulares, além do veículo.

“Esta prisão manifesta o total comprometimento do efetivo que trabalha dentro da técnica, moderação e necessidade do uso da força, buscando por oferecer para comunidade um excelente trabalho através da segurança, competência e sagacidade nas ações da Brigada Militar”, informou o 1º BPM e o 21º BPM em um comunicado.