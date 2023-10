Trio é preso após confronto com a BM na Lomba do Pinheiro

publicidade

Um confronto entre policiais Força Tática do 19° Batalhão de Polícia Militar e criminosos resultou na prisão de três indivíduos na Lomba do Pinheiro, na zona Leste da Capital. De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada na noite deste sábado para verificar uma denúncia de homens armados em via pública.

Ao chegarem no local, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos policiais. Durante a ação, um homem foi atingido e encaminhado para atendimento médico na UPA da Lomba do Pinheiro. Outros dois também foram presos. Com o trio, a guarnição apreendeu duas pistolas, um revólver, munições e dois celulares. Nenhum policial ficou ferido.