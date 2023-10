Trio é preso com automóvel roubado em São Leopoldo

publicidade

A Brigada Militar (BM) prendeu três homens na noite da última sexta-feira, por receptação de veículo, no bairro Feitoria, em São Leopoldo. Conforme a BM, a ação aconteceu durante patrulhamento no bairro. Os policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) avistaram um veículo Ford Fiesta com registro ativo de roubo e furto, onde estavam os suspeitos. Ao perceber a presença da BM, um deles saiu do Fiesta, e ingressou em um Chevrolet Chevette.

Os dois automóveis foram abordados e os indivíduos presos. Com eles, houve a apreensão de dois telefones celulares, uma porção de maconha e ainda R$ 1.621,50 em dinheiro. O trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de São Leopoldo para o registro da ocorrência.