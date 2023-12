Trio é preso por extorquir clientes de motel na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Três homens foram presos nesta segunda-feira terem sido denunciados pelo dono de um motel na zona Norte de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o trio estava envolvido em um esquema de extorsão que tinha como alvo os clientes do estabelecimento. A corporação não quis revelar o bairro e nem a rua do empreendimento.

Todos os suspeitos, de 25, 37 e 38 anos, já tinham antecedentes por roubos majorado, tráfico de drogas e lesão corporal. Eles foram capturados em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Segundo o delegado Arthur Raldi, titular da 4ªDP da Capital, os investigados filmavam e tiravam fotos das placas de veículos que deixavam o motel. Após, eles entravam em contato com as vítimas e as extorquiam, exigindo quantias superiores a R$ 5 mil para não expô-las.

"Não sabemos se eles faziam cruzamento de dados. Ainda estamos investigando como eles conseguiam os celulares das vítimas através das placas dos automóveis", destacou Raldi, que coordenou a ação.

O trio foi preso temporariamente. Além disso, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Leopoldo. Foram apreendidos telefones celulares, pendrives e dinheiro. Os presos foram conduzidos para delegacia, para a realização das formalidades legais, e depois encaminhados ao sistema penitenciário.