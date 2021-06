Trio de traficantes é preso em flagrante pela Brigada Militar em Alvorada

publicidade

Três flagrantes de tráfico de drogas mobilizaram a Brigada Militar na noite dessa segunda-feira. Em Alvorada, o efetivo do 24º BPM prendeu um trio de traficantes em uma residência na rua Doze de Julho, no bairro Umbu. Houve a apreensão de 246 pedras de crack, 93 pinos de cocaína e 26 porções de maconha.

Os policiais militares recolheram ainda uma pistola calibre 9 milímetros com 28 munições, quatro cartuchos calibre 40, cerca de R$ 1,4 mil em dinheiro, cinco telefones celulares e embalagens para acondicionar entorpecentes.

Em Encruzilhada do Sul, o 2º BPM flagrou 49 porções de cocaína e R$ 1.503,00 em dinheiro do narcotráfico com um criminoso na área central da cidade.

Em Cachoeira do Sul, o 35º BPM deteve uma traficante em um veículo no bairro Oliveira. Ela portava porções de maconha, cocaína e maconha, além de uma quantia em dinheiro.