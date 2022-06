Triplo homicídio é investigado pela Polícia Civil em Santa Maria

publicidade

Um triplo homicídio ocorrido no começo da madrugada desta segunda-feira no bairro Noal está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Santa Maria, sob comando do delegado Gabriel Gonzales Zanella. As vítimas, um casal de namorados, de 29 e de 26 anos, e um amigo, de 26 anos, estavam em um Volkswagen Gol, sendo baleadas por um indivíduo na travessa Chaminé.

"Estamos trabalhando desde a madrugada para tentar esclarecer a autoria e motivação", afirmou o delegado Gabriel Gonzales Zanella. "As vítimas foram mortas em uma emboscada", confirmou. "Esperamos o quanto antes esclarecer a autoria, que possivelmente está relacionada ao tráfico de drogas, e tomar as medidas cabíveis quanto aos executores e responsáveis por esses graves crimes", acrescentou o titular da DPHPP de Santa Maria.

Um quarto indivíduo, de 22 anos, estava junto e escapou ileso do atentado. Ele levou o Gol com as vítimas até um posto de combustíveis na rua Venâncio Aires, onde pediu ajuda. A Brigada Militar foi acionada e compareceu no local. As três vítimas foram então socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e internadas no Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiram aos graves ferimentos.

No atendimento da ocorrência, os policiais militares apreenderam uma espingarda de caça calibre 38, um pote de pólvora, esferas de chumbinho, estojos de calibres 40 e 28.