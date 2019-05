Troca de tiros deixa dois mortos e resulta em acidente de trânsito em Frederico Westphalen

publicidade

Uma troca de tiros, seguida de acidente na BR 386, teve o registro de, pelo menos, duas mortes na noite desta terça-feira, em Frederico Westphalen, no Noroeste do Estado. Os fatos ocorreram às 19h15min na altura do km 33 da BR 386, zona urbana do município.

Segundo informações da Brigada Militar, inicialmente ocorreu um tiroteio nas proximidades de uma residência localizada nas margens da rodovia, onde uma mulher foi morta. Na sequência um homem que teria feito os disparos contra a mulher também foi baleado e caiu no meio da pista da rodovia, provocando um acidente envolvendo dois veículos. No acidente, pelo menos, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Divina Providência.

Os motoristas envolvidos no acidente tentaram desviar do corpo que estava sobre a pista e acabaram se chocando. As ocorrências foram atendidas por Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Samu e Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada. O trânsito na rodovia federal ficou em meia pista até que os feridos no acidente fossem levados ao HDP e o corpo do homem que foi baleado e morto, removido do local.