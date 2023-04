Usuários de drogas da Cracolândia saqueiam farmácia e mercado em SP

publicidade

Usuários de drogas invadiram e saquearam uma drogaria e um mercado na avenida São João, no centro de São Paulo, na manhã desta sexta-feira. O grupo havia acabado de ser retirado do local em que estava na Cracolândia por uma ação de zeladoria com a presença de policiais e guardas-civis, segundo a Prefeitura. Não houve registro de feridos.

Desde 2022, quando houve dispersão dos dependentes químicos após operação policial, a região tem visto uma escalada de transtornos, com alta de roubos, migração de bancas de venda do tráfico e sujeira nas ruas. As gestões de Tarcísio de Freitas (Republicanos), do governo estadual, e a de Ricardo Nunes (MDB), da Prefeitura, anunciaram novos planos para a Cracolândia em janeiro, mas a recorrência de crimes e tumultos tem elevado a pressão sobre o poder público. Muitos comerciantes têm fechado seus estabelecimentos.

Apesar do terror, relataram funcionários da Drogaria SP, nenhum deles se feriu. O grupo ainda saqueou um minimercado Extra ao lado, mas havia número menor de usuários. A Secretaria da Segurança Pública disse ter reforçado o policiamento na área. "Só não entraram aqui porque abaixamos a porta de vez", diz o cozinheiro Adenilson Silva. Funcionário do restaurante em frente à drogaria, ele e os colegas viram o grupo carregando o que podia da farmácia.

O saque foi quando o restaurante ainda estava abrindo. "Se fosse na hora do almoço seria pior", admite Silva. Por volta das 15h30, os funcionários da drogaria ainda trabalhavam na limpeza e na arrumação do que foi destruído. Após o saque, o fluxo de usuários de drogas pelo entorno continuou ao longo do dia, embora menor. A empresa não quis se manifestar, mas confirma que não houve feridos. Procurado, o Extra não falou até as 19h.

A Secretaria da Segurança disse que fazia "buscas para localizar os autores". Segundo a pasta, "a 1.ª Seccional e os distritos policiais da região central estão à disposição dos representantes dos estabelecimentos para registrar os fatos". Afirmou ainda analisar imagens para identificar e individualizar as condutas.

Já a Prefeitura disse que a GCM participou, em conjunto com as Polícias Militar, Civil e a Subprefeitura da Sé, de ação de zeladoria e desobstrução de ruas, que são feitas diariamente na região. Disse que a Guarda, em parceria com a PM e a Civil, ajudou na prisão de quatro suspeitos, mas não esclareceu se eles haviam sido identificados como parte do grupo que fez o saque. "Durante a ação, um grupo de pessoas invadiu uma drogaria, saqueando alguns produtos da loja. A GCM imediatamente controlou a situação. Não houve confrontos, nem feridos, nem condução de pessoas ao DP por parte da GCM", acrescentou o Município.