Vídeo: após ter veículo apedrejado, caminhoneiro atropela manifestantes em Rondônia

Após ter o veículo apedrejado, um caminhoneiro atropelou pessoas e chegou a arrastar uma tenda em uma aglomeração de manifestantes no km 234 da BR 364, em Cacoal (RO). O local reúne apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que questionam o resultado da eleição presidencial.

No vídeo, é possível ouvir o barulho do veículo sendo apedrejado. Depois, há sons parecidos com tiros. Em seguida, o caminhão faz um contorno e atinge uma tenda em alta velocidade, atropelando pessoas que estavam próximas.

O número de feridos ainda não foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). "Conforme relatos telefônicos, um motorista de caminhão teria atropelado pessoas na região e fugido sem prestar socorro", afirma a corporação, em nota.

"Poucos minutos após as primeiras ligações, a PRF foi comunicada por uma equipe da Polícia Militar de Rondônia em Cacoal. Os militares informaram que já estavam com o indivíduo sob custódia, em um distrito próximo ao local do evento crítico", conclui o texto.