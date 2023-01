Vídeo: pichadores são detidos na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

publicidade

Dois pichadores foram detidos pela Guarda Municipal no trecho 1 da Orla do Guaíba, na noite de terça-feira, 3. A ação foi flagrada pelo sistema de câmeras de segurança da prefeitura. Nas imagens, a dupla aparece pichando um poste localizado ao lado da Usina do Gasômetro. A Orla dispõe de um posto avançado da Guarda Municipal e uma rede de videomonitoramento, composta por 74 câmeras de segurança.

Acionada, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal realizou a abordagem dos suspeitos e encontrou com eles nove pincéis atômicos. Os jovens têm 17 e 18 anos. O menor de idade foi conduzido para a Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca), enquanto o outro detido foi encaminhado para 2° Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.



Em 2022, a Guarda Municipal prendeu dez pichadores na Capital. “Seguiremos juntos com os órgãos de segurança e fiscalização trabalhando pelo bem da cidade”, disse o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.