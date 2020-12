Vídeos mostram parte da ação da quadrilha durante ataque em Criciúma

publicidade

Vídeos feitos por moradores do Centro de Criciúma flagraram parte da ação da quadrilha que atacou uma agência do Banco do Brasil e um Batalhão da Polícia Miltiar local durante a madrugada desta terça-feira. O crime terminou com um PM e um vigilante feridos na troca de tiros.

As imagens, feitas por Helmy Raul Berlinck Jr. e Rafael Berlinck, foram enviadas ao Correio do Povo. Elas mostram os criminosos atirando e gritando palavras de ordem. Eles fazem vários disparos com armas de grosso calibre.

Rafael Berlinck enviou um depoimento para reportagem e relatou como foi ataque do grupo. "Eles chegaram à cidade já bloqueando o batalhão e atirando. A intenção era intimidar e ainda colocaram um caminhão em frente ao portão e depois colocaram fogo. Em seguida, foram até o Centro, isolaram a área, principalmente aquela que abriga todos os bancos, entre eles o Banco do Brasil, que é o principal distribuidor da região. Eles tinham homens em quase todas as esquinas, três, quatro caras com um carro, enquanto o restante ficava na agência", relatou.

Vídeo mostra um dos criminosos durante ataque em Criciúma. Ele dispara uma arma de grosso calibre e grita palavras de ordem



Do mesmo ângulo, é possível ver um disparo do criminoso no Centro de Criciúma, enquanto uma caminhonete está estacionada na entrada de um prédio



De outro local do Centro de Criciúma, é possível ouvir os disparos dos criminosos. O ataque ocorreu pouco depois da meia-noite e terminou após as 2h. Depois de explodir a agência, o grupo conseguiu fugir com uma quantia ainda não revelada de dinheiro.

Disparos dos criminosos durante o ataque em Criciúma podiam ser ouvidos de longe



