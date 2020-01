Vítima é atacada por assaltantes e cai de viaduto em Porto Alegre

publicidade

Um jovem ficou ferido ao cair do alto do viaduto José Loureiro da Silva, na rua Duque de Caxias com a avenida João Pessoa, no Centro de Porto Alegre, ao amanhecer desta terça-feira. A vítima foi atacada por dois indivíduos. Um deles estava armado de facão. Alertados, os policiais militares do 9º BPM compareceram no local e buscas foram realizadas na região.

Um dos criminosos foi visto correndo na direção da rua Duque de Caxias. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o jovem ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi internado. O comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Luciano Moritz, anunciou o reforço do policiamento ostensivo na região para evitar novos assaltos. A intenção é realizar abordagens em suspeitos que circulam no local. "Vamos reforçar o entorno", assegurou o oficial.

A Polícia Civil já começou a investigar o caso. O titular da 17ªDP, delegado Cleber dos Santos Lima, esteve no HPS para colher o depoimento da vítima e confirmou que o jovem caiu do viaduto ao tentar fugir dos dois ladrões que efetuaram a abordagem. “Ele contou que para fugir dos agressores pendurou-se no viaduto e aí acabou caindo...”, esclareceu. “Pelas vestes pareciam maltrapilhos e moradores de rua. Não levaram nada da vítima”, observou. Os agentes estão procurando agora possíveis imagens de câmeras de monitoramento na área e abordando e identificando quem vive nas ruas.