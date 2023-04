Vítimas do ataque à creche são sepultadas em Blumenau (SC)

publicidade

As quatro crianças que foram assassinadas durante ataque ao CEI (Centro de Educação Infantil) Cantinho Bom Pastor foram sepultadas em Blumenau (SC), na manhã desta quinta-feira. Segundo informações da Record TV, a última vítima foi enterrada às 11h30min no cemitério do centro da cidade.

Nessa quarta-feira, um homem de 25 anos invadiu a creche particular e agrediu com uma machadinha oito alunos. Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, Bernardo Pabest da Cunha, de 4 anos, Enzo Marchesin, de 4 anos, e Larissa Maia Toldo, de 7 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Dois meninos e duas meninas, sobreviventes do ataque, também receberam alta na manhã desta quinta-feira. Eles estavam internados no Hospital Santo Antônio de Blumenau.

Em clima de tristeza e revolta, amigos, familiares e moradores de Blumenau estão no local para prestar homenagem às vítimas e dar condolências. Na noite de quarta-feira foi realizada uma vigília em frente à creche, onde as pessoas acenderam velas e colocaram flores.

Vigília em homenagem às vítimas | Foto: Anderson Coelho / AFP / CP