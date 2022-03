Veículo pega fogo após acidente em Vera Cruz

publicidade

Um carro caiu de um barranco e pegou fogo na manhã deste domingo na RSC-153, em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o motorista teria dormido, nas imediações do acesso à Linha Ferraz, por volta das 6h.

Ele perdeu o controle do Gol que dirigia, desceu um barranco e bateu na entrada de uma propriedade. Apenas o motorista estava no veículo e não sofreu ferimentos. Os bombeiros controlaram o fogo, mas a perda no automóvel foi total.

