Veículo roubado no Rio Grande do Sul é flagrado com contrabando no Paraná

publicidade

A Polícia Militar do Paraná confirmou que o veículo flagrado com um contrabando de insumos de suplementos tinha alerta de roubo no Rio Grande do Sul. Trata-se de um Hyundai HB20 que foi abordado na última terça-feira pelo Batalhão de Polícia de Fronteira em Cascavel. O flagrante ocorreu durante a operação Hórus.

No veículo, os policiais militares encontraram 262 quilos de insumos contrabandeados e usados para fabricação de suplementos vitamínicos. Houve ainda a apreensão de um radiocomunicador. O motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Federal.