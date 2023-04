Vestígios de ossos humanos são achados após prisão de suspeito na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Vestígios de ossos humanos queimados foram localizados após a prisão de um criminoso com duas pistolas pela Brigada Militar na noite dessa sexta-feira no bairro Vila Nova, na zona Sul de Porto Alegre. A ocorrência mobilizou o efetivo do 1º BPM no Beco do Império, após relatos de disparos por indivíduos armados desde a manhã e de um suposto caso de violência doméstica.

Ao chegarem na área, já no final da tarde, os policiais militares avistaram um suspeito e efetuaram a abordagem em um sítio. O homem possui extensa ficha criminal que inclui tráfico de drogas, furto, arrombamento, lesão corporal, roubo de veículo, assalto a estabelecimento comercial, injúria, dano qualificado e roubo a residência.

Houve a apreensão de duas pistolas calibres nove milímetros com cinco carregadores e 72 munições, além de um telefone celular e uma faca. Após conversa com o suspeito, a possibilidade de existir um corpo enterrado no pátio do sítio foi levantada.

A Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS) do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) foi então acionada, sendo trazido um cão de faro. O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também compareceu no local e vai investigar agora o caso.

Foto: BM / Divulgação / CP