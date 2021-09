Viatura da Brigada Militar é depredada durante dispersão na Orla Moacyr Scliar em Porto Alegre

publicidade

Uma viatura da Brigada Militar foi depredada no final da noite deste domingo durante operação para dispersar aglomerações e desordens na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre. O veículo da BM, um Renault Sandero, prefixo 8777, do 9º BPM, teve até o vidro traseiro quebrado.

“Nós prestamos apoio a BM. Eles foram atender a alguma denúncia e houve essa reação de um grupo", relatou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento. “Chegamos para auxiliar na dispersão”, acrescentou.

Durante a contenção do tumulto, os policiais militares detiveram duas pessoas. Trata-se de um jovem, de 19 anos, com antecedentes, por desacato, e um homem, de 39 anos, também com antecedentes, por ameaça. Houve necessidade de emprego de força não letal para dispersar cerca de 600 jovens no local.

Conforme o 9º BPM, as câmeraas de vídeomonitoramento na área flagraram uma desordem envolvendo um indivíduo possivelmente armado. Os policiais militares foram até o local para realizar as averiguações, sendo abordado um suspeito que investiu contra os brigadianos e foi então contido.

Neste momento, uma mulher incitou quem estava na orla para atacarem o efetivo do 9º BPM, desacatando-o. Garrafas, pedras e outros objetos foram arremeçadas contra os policiais militares, atingindo até a viatura. Houve a necessaridade do uso moderado dos meios para controlar a situação. Ninguém ficou ferido.