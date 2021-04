Viatura da Brigada Militar é furtada durante atendimento a ocorrência, no Sul do RS

publicidade

Uma viatura da Brigada Militar foi furtada durante atendimento a uma ocorrência em Capão do Leão, no Sul do Estado. O veículo foi encontrado horas depois, capotado em uma estrada. O suspeito do furto foi preso.

A viatura havia se deslocado para atender a uma ocorrência de perturbação da tranquilidade e de aglomeração, por volta das 3h. No local, o efetivo se deparou com três homens em via pública e realizou a abordagem. No momento em que passou um quarto homem, este recebeu ordem de parada, mas fugiu sacando uma arma e disparando contra os policiais, que imediatamente revidaram e saíram atrás dele.

O suspeito entrou em um pátio, sendo seguido pelos policiais. Neste momento, eles escutaram o som da viatura e perceberam que alguém havia furtado o veículo. Outras viaturas de Pelotas, que é vizinha ao Capão do Leão, foram acionadas para realizar buscas no local.

Após terem localizado a viatura capotada, a BM também encontrou o autor do furto, que foi preso, conduzido ao Pronto Socorro para atendimento e logo após a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.