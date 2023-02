Vizinho de vítima de latrocínio em Tio Hugo está entre os quatro suspeitos do crime

publicidade

Um vizinho da vítima do latrocínio ocorrido nessa terça-feira em Linha Machado, no interior de Tio Hugo, na região Norte do Estado, está entre os quatro suspeitos presos após o crime. A informação é do titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Carazinho, delegado Leandro Antunes, na manhã desta quarta-feira à reportagem do Correio do Povo. Ele acredita que a moradora, Ana Kelen de Oliveira Ortiz, 39 anos, natural de Soledade, pode ter sido assassinada a tiros para que não identificasse o vizinho durante o assalto à propriedade rural dela.

Já a Brigada Militar informou nessa manhã que foi avistado o possível quinto envolvido no crime e que está fugindo pelos matos e campos da região. As buscas na área estão sendo realizadas pelas tropas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq), sendo feitas incursões e barreiras.

O vizinho foi quem ficou ferido no confronto com policiais militares na fuga. A maioria dos quatro presos, sendo dois jovens e dois menores de idade, é de Passo Fundo. Houve a apreensão de uma espingarda modificada calibre 22, uma carabina de pressão calibre 5.5, um simulacro de pistola,17 munições, uma lanterna e quatro telefones celulares. As prisões foram feitas pelo 3º BPChq e pelo 38º BPM.

O latrocínio aconteceu no final da manhã dessa terça-feira. Um dos assaltantes simulou que precisava de gasolina emprestada por ele e amigos estavam com o carro parado na estrada. No momento em que a moradora disse não, os outros três indivíduos se aproximaram e anunciaram o roubo.

A vítima foi baleada com cinco tiros, sendo dois nas costas e três no peito. O óbito foi no local. O delegado Leandro Antunes não descarta que os criminosos tinham como o objetivo localizar supostas armas, pois o marido da Ana Kelen de Oliveira Ortiz é um brigadiano aposentado.

Uma espingarda calibre 32 que foi levada da casa foi recuperada. O Renault Clio, usado pelos bandidos, ficou abandonado na estrada, sendo recolhido. O titular da Draco adiantou que o caso será investigado pela DP de Victor Graeff, que atende a cidade de Tio Hugo.

Foto: BM / Divulgação / CP