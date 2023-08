"É importante que equilíbrio entre Poderes aconteça da maneira mais harmônica", diz Lira

publicidade

Na esteira da polêmica levantada recentemente pela declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o poder "muito grande" da Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda (21) que o Congresso reconhece os seus limites.

Durante debate sobre a reforma tributária na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Lira salientou a importância de o equilíbrio entre os Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - acontecer "da maneira mais harmônica", sem nenhuma interferência de um poder sobre as atribuições do outro. "Cada um sabendo do seu quadrado, do seu limite de atribuição", declarou o deputado.

Ele considerou que o Congresso estava, na verdade, aquém de seus limites porque a política "retroagiu muito". "O Congresso está chegando num momento de equilíbrio, de estabilidade, de reconhecer seus limites", assinalou o presidente da Câmara.

Veja Também