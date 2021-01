“A vacina é do Brasil, não é de nenhum governador”, diz Bolsonaro

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a CoronaVac é uma vacina do Brasil, não do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

"Apesar da vacina. Apesar, não, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou não tem o que discutir mais...", afirmou o presidente no início de sua conversa com os apoiadores. "Está liberada a aplicação no Brasil. A vacina é do Brasil, não é de nenhum governador, não, é do Brasil", completou.

A CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica Sinovac, foi aprovada pela Anvisa, que também liberou o uso emergencial no país do imunizante da Universidade de Oxford.

Na conversa com seus fãs, Bolsonaro também voltou a dizer que os problemas vistos no Amazonas são culpa do governo estadual, não do federal. "Enviamos bilhões aos Estados", observou o presidente.

Manaus e outras cidades do Estado têm registrado mortes de pacientes de covid e de outras enfermidades por falta de oxigênio. Cilindros e aviões com o gás estão sendo enviados à região para tentar minimizar o problema.

Abatido, o presidente não quis se estender no assunto da vacinação e aproveitou a passagem pelo cercadinho para criticar novamente a imprensa e a esquerda, além de falar mal da Argentina por ter aprovado recentemente o aborto.

"Questões ridículas" do Enem

Bolsonaro aproveitou a parada ao lado dos fãs para falar mal das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicadas no último fim de semana. "Você vê as provas do Enem. O banco de questões não é do meu governo, é de governos anteriores. Tem questões ali ridículas ainda. Comparando mulher e homem jogando futebol: por que a Marta ganha menos que o Neymar. Não tem comparação, o futebol feminino não é uma realidade no Brasil".

"Fazem uma questões absurdas sempre pregando igualdade, mas por baixo."

Bolsonaro afirmou também que aceitaria oxigênio fornecido por Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, caso fosse verdadeira a notícia veiculada recentemente. "Mas ele podia dar auxílio emergencial lá, né." De acordo com o presidente, não existe mais cachorro na Venezuela porque a população comeu todos os animais.

Ele criticou o apoio de setores de esquerda a Maduro. "Por que que sucatearam as Forças Armadas nos últimos vinte anos? Por que nós, militares, somos o único obstáculo para o socialismo. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiem."

