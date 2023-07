Acompanhado de Pimenta, Alckmin estará em Passo Fundo e Porto Alegre

publicidade

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), fará na próxima sexta-feira a primeira visita oficial ao Rio Grande do Sul após assumir o cargo. A agenda que ainda está sendo finalizada e envolve compromissos em Passo Fundo e em Porto Alegre. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, acompanhará o roteiro.

Em Passo Fundo, o vice-presidente participa, na parte da manhã, do anúncio da construção da primeira Usina de Etanol em grande escala no Rio Grande do Sul. O início das operações da usina produtora de etanol e farelos está previsto para a segunda metade do próximo ano.

À tarde, na Capital, o compromisso será com empresários do Estado, em encontro na Federação das Indústrias do RS (Fiergs).

Com o título “O Brasil na Rota do Desenvolvimento Econômico e Social”, Alckmin deverá abordar as mudanças já implementadas no Brasil, objetivando o crescimento da produção, do consumo, e a esperada evolução dos indicadores sociais. A palestra, para convidados do meio empresarial, político, presidentes de entidades e autoridades oficiais gaúchas, começa às 14 horas.

Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.