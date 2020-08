"Acreditamos que há boas chances de encontrar pessoas vivas", diz equipe de resgate em Beirute

publicidade

As autoridades consideram que existea a possibilidade de encontrar sobreviventes em meio aos escombros após as explosões no porto de Beirute, afirmou nesta quinta-feira um coronel da segurança civil francesa que trabalha na busca de desaparecidos na área da tragédia. "Acreditamos que há boas chances de encontrar pessoas vivas", afirmou Vincent Teissier.

A frase foi dita dura uma conversa com o presidente francês Emmanuel Macron durante sua visita à área atingida como centro da tragédia – ele é o primeiro chefe de Estado a visitar o Líbanos o ocorrido. "Estamos procurando sete ou oito pessoas que estariam presas na sala de comando soterrada pela explosão", completou o militar.