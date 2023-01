Adultos que levaram crianças a acampamentos serão investigados, diz interventor federal

publicidade

O interventor federal do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, disse nesta terça-feira (10) que os adultos que levaram crianças a acampamentos instalados em frente ao QG do Exército serão investigados. " É crime levar crianças a um ambiente com uma série de elementos criminosos e com pessoas depredando patrimônio público", comentou.

Cappelli também rebateu as reclamações de detidos na Academia Nacional de Polícia, que se queixam do tratamento dado aos presos. "Vamos garantir o respeito a todas as garantias constitucionais. Elas [as pessoas detidas] estão recebendo alimentação, há um hospital de campanha e bombeiros instalados lá dentro. Tem sete ambulâncias disponíveis. Ou seja, estão com alimentação, apoio de saúde e segurança", disse.

Cerca de 300 mulheres com crianças e idosos que estavam detidos foram liberados do local. O grupo saiu em um ônibus da Academia da PF e foram deixados na rodoviária interestadual de Brasília. Segundo o interventor, todos passaram por identificação e responderão em liberdade.

A Ordem dos Advogados do Brasil no DF (OAB-DF) enviou representantes ao local para verificar as condições dos presos. Mais cedo, durante discurso na cerimônia de posse do novo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes também rebateu as reclamações dos detidos e disse que "prisão não é colônia de férias".

