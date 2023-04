Agentes da PF vão aos Emirados Árabes para buscar Thiago Brennand

publicidade

Agentes da Polícia Federal decolaram na madrugada desta quinta-feira (27) em direção aos Emirados Árabes Unidos onde vão buscar o empresário Thiago Brennand, foragido da Justiça brasileira desde setembro do ano passado.

O homem, que responde a oito processos no Brasil, foi detido no país árabe no dia 17 deste mês. Entre as acusações, Brennand é suspeito de agredir e estuprar diferentes mulheres.

A expectativa é de que os agentes da Polícia Federal cheguem aos Emirados Árabes Unidos ainda na tarde desta quinta-feira (fuso horário de Brasília).

Por conta do histórico de violência, Brennand pode viajar algemado. Fontes da Polícia Federal confirmaram a viagem de um delegado e dois agentes da corporação, além de um agente com treinamento de jiu-jítsu para escoltar Brennand até o Brasil.

Normalmente, a escolta de cidadão brasileiro extraditado é feita por dois agentes da PF. O reforço na equipe deve-se ao histórico de violência do detento, que também responde a processos por agressão. Em redes sociais, Brennand apregoava ser lutador e professor de jiu-jítsu.

A autorização para extraditar Brennand coincidiu com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Emirados Árabes. Na época, o presidente disse que o tema não havia sido tratado oficialmente com o presidente do país, o sheik Mohammed bin Zayed al-Nahyan, e disse que a questão é da Justiça. Acrescentou, porém, que a agressão de mulheres é "humanamente inaceitável" e que quem a pratica precisa pagar.

O R7 procurou a assessoria da Polícia Federal para saber mais informações sobre a extradição do empresário, mas a instituição declarou que só poderá comentar sobre o assunto quando Brennand estiver "recolhido ao sistema prisional".

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) informou que, com a presença do acusado em solo brasileiro, o andamento das ações penais abertas contra ele será acelerado, "bem como as demais investigações que estão em andamento no âmbito do Ministério Público".

Procurada, a defesa de Brennand não se manifestou. A reportagem procurou também a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo para saber os procedimentos para inclusão do detento no sistema prisional e ainda aguarda retorno.