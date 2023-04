Aguardando somente decreto de Lula, Ceitec tem novo passo para barrar privatização

publicidade

A reversão da liquidação da Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A (Ceitec), localizada em Porto Alegre, ganhou um novo capítulo. Uma resolução recomendando a retirada da empresa do Programa Nacional de Desestatização (PND) foi assinada por dois ministros do governo Lula (PT) foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira.

Firmada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na qualidade de presidente do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (CPPI), e pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ela representa um dos passos finais da exclusão do Ceitec do Programa Nacional de Desestatização.

"A retirada do Ceitec do PND permite a retomada da operação da empresa e de novos investimentos. Agora é pensar o futuro, um novo plano de negócios ,a partir do Grupo de Trabalho liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Indústria", destacou o deputado estadual gaúcho Miguel Rossetto (PT), que acompanha o processo.

Em 8 de fevereiro, através de decreto, foi criado o grupo de trabalho interministerial para estudar os meios para a reversão da liquidação. Na tarde do mesmo dia, por meio de uma assembleia, o professor Augusto Cesar Gadelha Vieira foi confirmado como o novo gestor do centro.

Com sede em Porto Alegre, o Ceitec foi criado em 2008, ainda no segundo mandato de Lula, sendo a única indústria de chips do país. A ideia era ter uma grande fabricante nacional de chips e semicondutores. O governo Bolsonaro alegou que a estatal não dava lucro e era ineficiente e a empresa teve a recomendação de extinção em 2021.

Na prática, restaria um decreto de Lula para suspender de vez o processo de privatização, procedimento considerado uma mera formalidade e que deve ocorrer nos próximos dias.