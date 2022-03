Alckmin assina filiação ao PSB durante evento em Brasília

publicidade

Depois de sair do PSDB, partido que ajudou a fundar e foi sua casa por 34 anos, o ex-governador de São Paulo Gerado Alckmin se filiou, nesta quarta-feira (23), ao PSB. O nome dele está na reta final de articulação para ocupar o posto de vice na chapa do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano.

Alckmin deixou o ninho tucano após depositar seu voto no governador gaúcho Eduardo Leite durante as prévias presidenciais do partido. O PSDB escolheu João Doria, atual governador de São Paulo como pré-candidato.

O ex-governador de São Paulo deixou o partido em dezembro do ano passado e usou as redes sociais para anunciar a decisão. "É um novo tempo! É tempo de mudança! Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB, procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate, com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho."

Veja Também