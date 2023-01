Alckmin defende investimentos do BNDES para industrialização brasileira

publicidade

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), tomou posse, nesta quarta-feira, como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), pasta recriada neste governo. No discurso, Alckmin ressaltou a necessidade de um trabalho integrado com as demais pastas, bem como a importância da atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para os investimentos.

"O banco é historicamente vital para a implementação de políticas estruturadas de desenvolvimento da economia brasileira. É alavanca do desenvolvimento econômico e social, dinamizador das atividades de indústria e exportações", disse o vice-presidente.

A cerimônia contou com a presença de Lula e grande parte dos novos ministros de Estado. Alckmin citou a necessidade do trabalho em conjunto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores e do Meio Ambiente "como medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do desenvolvimento sustentável".

Ele disse que será sua missão como ministro será se debruçar em desenvolvimento privilegiando tecnologias limpas, reduzindo emissão de gás de carbono. "O Brasil pode ser e será o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global", disse.

Alckmin ainda ressaltou que a reforma tributária é fundamental no contexto de desenvolvimento industrial, frisando a necessidade da simplificação tributária. A digitalização, sustentabilidade e produtividade foram os eixos destacados pelo vice-presidente para balizar os trabalhos da pasta.

O diálogo com o setor privado também foi mencionado como tarefa prioritária. "Não chegaremos a lugar nenhum desalinhados com o setor produtivo", considerou Alckmin.