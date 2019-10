Alegando contenção de gastos, Estância Velha anuncia demissão de nove CCs

publicidade

No mesmo dia da entrega do inquérito policial, desencadeado da Operação Anamese, que investigou supostas irregularidades na área da saúde do município, o prefeito em exercício de Estância Velha, Luciano Kroeff, anunciou a demissão de nove Cargos de Confiança. A notícia foi dada durante uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira.

Dentre os exonerados estão três secretários municipais e três chefes de departamento. O motivo da ação seria a contenção de gastos do Executivo, que já havia adotados corte da carga horária de trabalho de seus servidores desde a ultima segunda-feira. Foram demitidos a secretária municipal da Administração e Segurança Pública, Aurea Bauer; a secretária municipal da Fazenda, Vanessa Eltz; o secretário municipal do Desenvolvimento Social, Sérgio Werle; além dos diretores de departamento Gilmar Pereira, Enio Elias e Sabrina Dutra. A chefe de Gabinete Flávia Rodrigues também deixa o cargo, assim como os servidores Angela de Oliveira e Bruno Loreto.

A decisão ocorre no mesmo dia da entrega do inquérito policial, desencadeado da Operação Anamnese, que investigou supostas irregularidades na área da saúde do município de Estância Velha, no Fórum da cidade. Foram indiciados a prefeita Ivete Grade, os ex-secretários de Saúde, Mauri Martinelli e Ana Paula Gularte Macedo, Eloise Gernhardt, que chegou a responder interinamente pela pasta, e outros servidores públicos, por envolvimento no esquema que teria favorecido a clínica Previne em contratos relacionados a exames de imagem como raio-x, ecografias e tomografias. Um total de quatorze pessoas foram indiciadas, entre elas, os sócios da empresa, segundo o delegado Vinícius do Valle, titular da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) do Departamento de Investigações Criminais (Deci), que coordenou as investigações.

A prefeita de Estância Velha, Ivete Grade, está de férias desde a última segunda-feira e deve retornar ao seu cargo no dia 18 deste mês.