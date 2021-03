Ao Conselho de Ética, Flordelis chora e se diz inocente: "Me ajudem"

publicidade

Em meio a lágrimas e declarações de inocência, a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) apresentou sua defesa, nesta terça-feira, ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A parlamentar participou virtualmente da reunião em que foi apresentado o plano de trabalho do relator do processo contra ela, deputado Alexandre Leite (DEM-SP). "Tenho sofrido uma perseguição pública e implacável, uma descontrução moral. Queria que vocês me olhassem como ser humano", disse.

Investigada como possível mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, Flordelis é acusada de quebra de decoro parlamentar. O processo pode lavar à cassação de seu mandato. "Eu sou inocente. Não mandei matar meu marido e nem participei de uma conspiração contra o meu companheiro por mais de 20 anos", afirmou.

Flordelis declarou que está se submetendo à Justiça e ao devido processo legal. "Em nenhum momento tentei usar qualquer prerrogativa parlamentar", disse. Mesmo assim, segundo ela, o princípio da presunção da inocência não está sendo levado em consideração. "Eu não fui julgada ainda. Existem provas robustas e suficientes para desmontar esse processo. Sairei inocentada."

A parlamentar alegou não saber que a filha estava envolvida na morte de Anderson do Carmo. "Eu não sabia o que estava acontecendo dentro da minha casa. Não sabia que meu marido estava assediando minha filha. Eu não sabia", disse, chorando. "Quero pedir a todos dessa comissão que me ajudem. Que não cometam nenhuma injustiça comigo."