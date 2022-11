Após alta médica, Lula não terá agenda nesta segunda-feira

publicidade

Após passar por um procedimento nas cordas vocais na noite de domingo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve passar o dia se recuperando em casa, em São Paulo. O petista foi submetido a uma laringoscopia e retirada de uma leucoplasia na prega vocal esquerda e teve alta às 7h45min desta segunda-feira.

Havia a previsão de Lula cumprir agenda em Brasília, na sede do governo de transição, mas os planos foram alterados e ele só deve chegar à capital federal na terça ou na quarta-feira, segundo informou a assessoria de imprensa do PT.

O problema na laringe do petista foi diagnosticado durante a bateria de exames realizada antes da viagem de Lula à COP27, no Egito, na semana passada. O presidente eleito sabia que deveria fazer o procedimento, mas preferiu voltar ao hospital depois da viagem.

"Já em casa, depois de um pequeno procedimento ontem. Tudo resolvido e bem. Boa semana para todos", escreveu o presidente eleito em sua conta no Twitter. Leucoplasia é uma alteração na mucosa. No caso de Lula, da mucosa da garganta. O exame realizado não apresentou nenhuma alteração no tecido, segundo a equipe do presidente.