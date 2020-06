Após contestação de prefeitos, Leite diz que só haverá ajustes de bandeiras com dados técnicos

publicidade

No primeiro dia em que quatro regiões do Rio Grande do Sul encaram restrições mais rigorosas identificadas pelas bandeiras vermelhas no modelo de Distanciamento Controlado, o governador Eduardo Leite se manifestou nesta segunda-feira sobre a contestação de parte dos prefeitos das regiões que têm como cidades referências Caxias do Sul, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria. O governador disse que irá ouvir os argumentos dos representares municipais, em reunião nesta segunda, mas que o cenário epidemiológico atual do Estado não prevê “negociações”. Ele ainda frisou que possíveis ajustes só serão feitos caso haja uma incompatibilidade de erro técnico entre os números analisados.

“Eles podem ficar tranquilos porque o diálogo é uma marca deste governo e nós sempre estaremos à disposição para dialogar, ouvir seus argumentos e considerá-los. Dando uma entrevista recente, falaram em negociação. Gostaria de deixar claro que não se trata de uma negociação. Se trata de nós apresentarmos os nosso argumentos com os dados técnicos que temos e ouvir os argumentos e dados que os prefeitos nos trazem para olhar e atender nossa população”, disse o governador sobre as reações de "prefeitos, da comunidade e de empresários" das regiões que assumiram a bandeira vermelha nesta semana.

Leite ainda pediu que o Estado encare com “rigor e maturidade” os atuais protocolos calculados em cima de 11 indicadores: "Não negociamos com a vida, não negociamos com a saúde da população."

Conforme os indicadores apresentados pelo governador, o total de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 internados em unidade de terapia intensiva (UTIs) do Estado variava entre 17% ou 18%. Na semana passada, o número subiu para 24% entre suspeitos ou confirmados. Hoje, a taxa de ocupação é de 30,6%. O chefe do Estado também chamou a atenção para a ocupação de leitos na região de Caxias do Sul que, segundo ele, teve um salto de 23 para 63 hospitalizações por coronavírus em UTIs nas últimas duas semanas.

Eduardo Leite também comentou as últimas medidas restritivas tomadas pelo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, que foram publicadas nesta segunda-feira. O decreto retrocede a flexibilização em parte do comércio da Capital. “Nós analisamos os dados de Porto Alegre e, de fato, se observa um aumento de internações de casos confirmados para o coronavírus. Importante lembrar que Porto Alegre é o município que tem a rede de saúde que atende boa parte da demanda do Estado. Nós temos uma concentração grande de leitos em Porto Alegre. Se esta rede colapsar, o Estado colapsa”, afirmou ao reforçar que as pessoas precisam seguir os protocolos individuais de cuidados pois não haverá uma “volta à normalidade”.

Retorno às aulas presenciais segue sem projeção

O governador Eduardo Leite reforçou que o retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino do RS não ocorrerá de “forma automática” no dia 1º de julho. Ou seja, junto ao plano de retorno escolar do governo do Estado haviam projeções de datas que, agora, com a mudança recente para bandeiras vermelhas em quatro regiões, serão repensadas.

“Vamos ao longo desta semana voltar a discutir o tema da educação para projetar algum retorno que deverá ser em etapas. Agora estamos discutindo quais serão as primeiras etapas”, destacou o governador, sem dar mais detalhes sobre o assunto.