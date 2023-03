Após conversa com Zelenski, Lula afirma que "guerra não pode interessar a ninguém"

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou na tarde desta quinta-feira (2) com Volodymyr Zelenski, presidente da Ucrânia. É a primeira vez que os dois chefes de Estado dialogam desde o início da guerra no Leste Europeu, que completou um ano no fim de fevereiro.

Tive uma reunião por vídeo agora com o presidente da Ucrânia, @ZelenskyyUa. Reafirmei o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo. A guerra não pode interessar a ninguém. — Lula (@LulaOficial) March 2, 2023

"Tive uma reunião por vídeo agora com o presidente da Ucrânia. Reafirmei o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo. A guerra não pode interessar a ninguém", escreveu Lula nas redes sociais.

A ligação entre o presidente brasileiro e Zelenski foi acertada em fevereiro pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler ucraniano, Dmitro Kuleba. Lula e Vladimir Putin, presidente da Rússia, se falaram por telefone em dezembro do ano passado.

Também nesta quinta (2), Zelenski conversou com o presidente da Suíça, Alain Berset. "Tive minha primeira ligação com o presidente da Suíça. Agradeço pelo pacote de apoio de CHF 114 milhões. Discutimos projetos conjuntos, em que ambos os países têm interesse e também dedicamos tempo para ações práticas de implementação da Fórmula da Paz", publicou Zelenski nas redes sociais.

Embora Lula reconheça que a Rússia é a principal culpada, ele já chegou a dizer que o presidente ucraniano é tão culpado pela guerra quanto Putin.

No início deste ano, o Palácio do Planalto foi consultado sobre a possibilidade de o governo federal disponibilizar munições de tanques de guerra à Ucrânia, mas Lula recusou enviar o armamento por entender que, se fizesse isso, o Brasil estaria participando da guerra, mesmo que de forma indireta.

O presidente brasileiro tem defendido a criação de uma organização de nações para mediar o conflito e tentar dar fim à guerra. Segundo Lula, ele já apresentou a ideia ao presidente da França, Emmanuel Macron, ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ao primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz.

