Após reunião com Bolsonaro, Anderson Torres recebe diagnóstico positivo para Covid-19

O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou nesta terça-feira (5) que recebeu diagnóstico positivo para Covid-19. O resultado foi divulgado logo após Torres se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e outros ministros no Palácio do Planalto.

Após o exame, o ministro da Justiça cancelou participação em um almoço com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), marcado para o começo da tarde. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Torres afirmou que está sem sintomas e que seu quadro de saúde é bom.

Em razão do resultado do teste, o ministro precisou cancelar toda a agenda presencial ligada à pasta que comanda. Ele deve ficar isolado pelos próximos dias, até que seja liberado pelos médicos para retomar as atividades.

Na segunda-feira (4), Torres participou do aniversário do ministro-chefe da Secretaria de governo, Célio Faria.