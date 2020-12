Aprovado título de Cidadã de Porto Alegre à jornalista Taline Oppitz

publicidade

A jornalista e colunista do Correio do Povo e da Rádio Guaíba, Taline Oppitz, teve o título de Cidadã Emérita de Porto Alegre aprovado por unanimidade na Câmara de Porto Alegre nesta segunda-feira. A distinção foi proposta pelo vereador Reginaldo Pujol (Dem), atual presidente do Legislativo. “Por ter dedicado uma vida a serviço do interesse público e na formação de pessoas, Taline Oppitz merece receber o título de Cidadã Emérita de Porto Alegre”, disse Pujol. A entrega do título será realizada no próximo ano em sessão a ser agendada.

Após a aprovação, Taline disse estar muito feliz com o reconhecimento e agradeceu o apoio e a confiança que recebeu da empresa e dos colegas durante sua trajetória. “O jornalista está acostumado a atuar do outro lado do balcão, não estamos acostumados a ser notícia. Mas ser notícia no dia de hoje me deixou muito feliz por esse reconhecimento do legislativo de Porto Alegre”, afirmou.

Atualmente, Taline mantém uma coluna de política no Correio do Povo e apresenta o programa Esfera Pública, da Rádio Guaíba. Formada em jornalismo pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) em 2002, no mesmo ano iniciou como repórter na editoria de política do jornal Correio do Povo. Antes, havia atuado como estagiária na TV Assembleia e no governo Antônio Britto. Escreveu para a Revista Voto, assinando reportagens de repercussão nacional, como uma entrevista com Fernando Collor, o qual estava havia anos sem falar com a imprensa.

Assumiu a titularidade como colunista no CP em 2008, com a saída de Armando Burd. Foi comentarista da TV Record e está há dez anos no ar apresentando o programa Esfera Pública. Recebeu, em março de 2020, o Troféu Mulher Cidadã na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.